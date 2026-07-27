Basilicata | progetto Slera Per rilanciare le aree rurali

Notizia in breve

È stato annunciato un progetto chiamato Slera in Basilicata, volto a rilanciare le aree rurali. L’obiettivo è trasformare l’isolamento geografico in opportunità di sviluppo, sostenendo le piccole imprese locali. Il progetto mira a migliorare l’accesso alle risorse e alle infrastrutture, favorendo la competitività delle attività economiche nelle zone meno popolate. Finanziamenti e interventi sono in programma per incentivare l’occupazione e la crescita sostenibile in queste aree.