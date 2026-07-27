Basilicata | progetto Slera Per rilanciare le aree rurali
È stato annunciato un progetto chiamato Slera in Basilicata, volto a rilanciare le aree rurali. L’obiettivo è trasformare l’isolamento geografico in opportunità di sviluppo, sostenendo le piccole imprese locali. Il progetto mira a migliorare l’accesso alle risorse e alle infrastrutture, favorendo la competitività delle attività economiche nelle zone meno popolate. Finanziamenti e interventi sono in programma per incentivare l’occupazione e la crescita sostenibile in queste aree.
Di Nino Sangerardi: Come trasformare l’isolamento geografico in nuove opportunità di crescita? Come rendere competitive le piccole imprese delle aree rurali in un mercato sempre più digitale? Sono questi i temi al centro del Multiplier Event del progetto europeo SLERA – Social Learning in Rural Areas, ospitato dalla Camera di Commercio della Basilicata e che ha visto partecipare circa trenta una trentina di imprese. L’iniziativa, finanziata dal programma Erasmus+ KA210-VET, rappresenta “un’occasione per condividere risultati, strumenti e prospettive di un percorso internazionale nato per accompagnare le piccole imprese che operano nelle aree rurali della Basilicata nella trasformazione digitale attraverso formazione, innovazione e apprendimento collaborativo”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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