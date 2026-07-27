Banca Mps-Banco Bpm fusione a sorpresa | lanciata la sfida a Intesa Sanpaolo

Due grandi banche italiane hanno annunciato una fusione, sorprendendo il settore. La mossa mira a creare un nuovo gruppo bancario e sfidare la leadership di un altro importante istituto del Paese. L'accordo è stato comunicato senza annunci pubblici prima dell'evento e cambia le dinamiche del mercato bancario nazionale. La fusione coinvolge le due banche e rappresenta un passo rilevante nel settore finanziario italiano.

Milano, 27 luglio 2026 – N el grande teatro del risiko bancario italiano, il colpo di scena va in onda rigorosamente a telecamere spente, ribaltando come un guanto le certezze del mercato. Mentre tutti i radar di Piazza Affari erano sintonizzati sull’attesa di un’offerta di Banco Bpm su Montepaschi per rispondere al fuoco dell’Opas lanciata da Intesa Sanpaolo, la realtà tessuta nei salotti buoni della finanza viaggia in direzione ostinata e contraria: la contromossa è reale, ma è Siena a muovere su Milano. È questa la “terza via”, lo scenario inedito e attualmente ritenuto più convincente dai registi della partita: gli ad di Mps, Luigi Lovaglio, e di Banco Bpm, Giuseppe Castagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Banco BPM | Fusione MPS alla pari vs 30,6 miliardi Intesa chi vince il 16 luglio

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