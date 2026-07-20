BALLANDO CON LE STELLE | LE ULTIME INDISCREZIONI CHOC SULLA GIURIA

Durante la prossima stagione di Ballando con le Stelle, la 21ª, si prevede un cambiamento nella composizione della giuria. Mentre i dettagli sui concorrenti rimangono ancora poco chiari, circolano molte voci riguardo ai membri del giudizio. Non sono stati confermati nomi o sostituzioni specifiche, ma le indiscrezioni indicano che potrebbero esserci novità significative rispetto alle edizioni precedenti. La presentatrice del programma ha confermato che ci saranno aggiornamenti prossimamente.

Grandi cambiamenti saranno al centro di Ballando con le Stelle, la 21° edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Se sul fronte dei concorrenti le indiscrezioni sono ancora poche, è la giuria a catalizzare l’attenzione con numerosi rumors. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile sostituzione di Selvaggia Lucarelli, la quale sarà ancora volta opinionista del Grande Fratello Vip in autunno, con il nome di Barbara D’Urso indicato come sua possibile sostituta. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni, senza alcuna conferma ufficiale. Non mancano i colpi di scena: secondo il sempre informato Hit su Affari Italiani il rimescolamento in giuria potrebbe coinvolgere Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, con il primo che verrebbe sostituto da Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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STELLE: LE ULTIME INDISCREZIONI CHOC SULLA GIURIA

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Aumentano le probabilità di vedere Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle. Fonte: Dagospia x.com

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