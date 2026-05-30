eccellenza in gestione ictus ischemico acuto premiata azienda ospedaliera federico ii

L’Azienda ospedaliera universitaria di Napoli ha ricevuto il premio ESO-Angels Award livello Diamond per il primo trimestre del 2026. Si tratta del massimo riconoscimento europeo dedicato alla qualità dell’assistenza nella gestione dell’ictus ischemico acuto.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha ottenuto il prestigioso ESO-Angels Award – livello Diamond per il primo trimestre del 2026, il massimo riconoscimento europeo dedicato alla qualità dell’assistenza nella gestione dell’ictus ischemico acuto. Il livello Diamond rappresenta il più alto standard previsto dal programma internazionale di valutazione delle stroke unit e certifica l’elevata efficienza del percorso assistenziale intraospedaliero: dalla tempestiva presa in carico del paziente con sospetto ictus ischemico, fino al trattamento in fase acuta, agli approfondimenti diagnostici durante il ricovero e all’avvio precoce del percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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