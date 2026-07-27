Auto si ribalta feriti due giovani
Questa mattina alle 11:30, sulla strada tra Villanova e Castel Giorgio, un'auto si è ribaltata. A bordo c’erano due giovani, entrambi rimasti feriti. Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata chiarita.
Orvieto (Terni), 27 luglio 2026 – Pauroso incidente stradale questa mattina intorno alle 11,30 sulla strada che collega Villanova a Castel Giorgio. Un'auto con a bordo due giovani si è ribaltata: non risulta che ci siano altri veicoli coinvolti. I feriti sono stati affidati alle cure mediche: per fortuna non sono in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
AUTO NON DA' LA PRECEDENZA E SI RIBALTA RUOTE ALL'ARIA: FERITI DUE GIOVANI | 04/05/2026
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