auto si ribalta feriti due giovani

Notizia in breve

Questa mattina alle 11:30, sulla strada tra Villanova e Castel Giorgio, un'auto si è ribaltata. A bordo c’erano due giovani, entrambi rimasti feriti. Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata chiarita.