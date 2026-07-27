A Parigi, un uomo ha attaccato tre persone con un coltello, ferendone gravemente due e una incinta. Il sospettato ha dichiarato che “Allah mi ha ordinato di uccidere delle donne” ed è stato riferito che potrebbe avere problemi di salute mentale. La polizia ha intervenuto sul luogo dell’attacco e sta conducendo le indagini. Le vittime sono state trasportate in ospedale, dove si trovano in condizioni critiche o gravi. Non ci sono ancora dettagli sul possibile collegamento tra il sospettato e le vittime.

Il sospettato avrebbe problemi di salute mentale. Tra le tre vittime una sarebbe incinta e due donne sono state ferite gravemente. Il ministro dell’Interno ha invitato a “mantenere la prudenza sui moventi di quest’azione estremamente violenta” Momenti di forte paura si sono verificati a Parigi, nella zona delle Porte de Clichy a nord della capitale francese. Tre persone sono rimasteferite durante un attacco tramite un coltello. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia, citate dal giornaleLe Figato, l’attacco si è verificato intorno a mezzogiorno. Il presunto autore sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine. Dai primi elementi dell’inchiesta al momento lapista del terrorismo “non è privilegiata”dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Attacco con coltello a Parigi, tre ferite. Il sospettato: “Allah mi ha ordinato di uccidere delle donne”

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Parigi, urla «Allah mi ha mandato a uccidere delle donne» e accoltella tre giovani

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