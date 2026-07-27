Atp Washington highlights | rientro ok per Musetti Arnaldi costretto al ritiro

Lorenzo Musetti ha superato il primo turno dell’Atp 500 di Washington grazie al ritiro di Matteo Arnaldi all’inizio del secondo set. Arnaldi si è ritirato durante il match, permettendo a Musetti di avanzare agli ottavi di finale.

È un ritorno in campo positivo quello di Lorenzo Musetti, che beneficia del forfait di Matteo Arnaldi all'inizio del secondo set per accedere agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Washington. Il numero 15 del mondo era fermo da tre mesi dopo l'infortunio rimediato a Roma. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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