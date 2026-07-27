Assegno unico cambiano i requisiti | più beneficiari e soldi anche per i figli all’estero

Il governo ha modificato i requisiti per l’assegno unico, ampliando la platea dei beneficiari e includendo anche i figli residenti all’estero. Dopo due anni di procedura di infrazione da parte dell’Unione europea, è stato eliminato il requisito dei due anni di residenza in Italia. La normativa è stata adeguata ai principi comunitari, consentendo a più famiglie di accedere ai benefici economici.

Si allarga la platea dei beneficiari dell’ assegno unico. A due anni dalla procedura di infrazione avviata dall’Unione europea, il Governo ha eliminato il discusso requisito dei due anni di residenza in Italia, adeguando la normativa ai principi comunitari. Le modifiche, introdotte dal decreto-legge n. 192026, sono ora operative con la circolare Inps n. 81 del 24 luglio. Tra le principali novità ci sono l’abolizione del requisito dei due anni di residenza e l’estensione del beneficio ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Ue. Stop al requisito dei due anni di residenza. Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’ eliminazione dell’obbligo di aver risieduto in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure di essere titolari di un contratto di lavoro di almeno sei mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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