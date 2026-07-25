Cambiano i requisiti per la richiesta dell'assegno unico. È arrivata la nota dell'Inps che ufficializza quanto stabilito da un emendamento del governo al decreto Pnrr: la modifica estende il beneficio anche ai figli a carico residenti in altri Paesi dell’Ue, segnando un netto cambio di rotta rispetto alle limitazioni finora in vigore. E cancella il requisito dei due anni di residenza in Italia per i lavoratori cittadini di Stati membri dell’Ue. Le disposizioni introdotte incidono sui requisiti di accesso alla prestazione in capo al richiedente, estendono la platea dei figli beneficiari e rimodulano la disciplina degli adempimenti connessi alla presentazione della domanda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno unico, cambiano i requisiti: ecco l'ultima novità e per quali figli si può chiedere il sussidio

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Assegno unico: ultimi giorni per aggiornare lISEE

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