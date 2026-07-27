asse kuwait pakistan sulla difesa il peso di islamabad nel golfo cresce

Lunedì si è svolto un incontro tra rappresentanti di Kuwait e Pakistan incentrato su questioni di difesa. L’obiettivo principale è stato rafforzare la cooperazione tra i due paesi, con un focus particolare sulle iniziative di sicurezza nella regione del Golfo. Durante l'incontro, sono stati discussi accordi e strategie condivise, mentre le tensioni nel Golfo continuano a crescere, con le risposte iraniane agli attacchi americani che restano un elemento di instabilità nella zona.

Nel pieno delle riprese tensioni nel Golfo e mentre molto spesso le risposte iraniane ai raid americani sulle infrastrutture della Repubblica Islamica lo coinvolgono, il Kuwait ha emblematicamente deciso di ratificare, tre anni dopo la firma, l’accordo di mutua cooperazione sulla Difesa con il Pakistan che attendeva di essere ufficializzato da tre anni. Kuwait-Pakistan, rapporti sempre più forti. “L’accordo, pubblicato nella gazzetta ufficiale del Kuwait, Kuwait Alyawm, conferisce validità legale a un accordo quadro firmato dal Kuwait e dal Pakistan nel giugno 2023, riguardante l’addestramento militare, le competenze in materia di difesa, la... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Pakistan Established as Pivot for China and US - Ceasefire and Peace Talks

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