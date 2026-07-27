Assalto No tav fermati 4 antagonisti stranieri

Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati in relazione a un assalto contro un movimento No Tav. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti, e non sono state ancora rese note le accuse a loro carico. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e raccogliere eventuali prove. Non ci sono ulteriori informazioni disponibili al momento.

Lo si apprende da fonti informate. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini su quanto avvenuto sabato, coordinate dalla Procura di Torino guidata da Giovanni Bombardieri, ipotizzano al momento il reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati successivamente anche altri reati. Secondo quanto si apprende, al campeggio sono ancora presenti circa un migliaio di persone. Gli investigatori che indagano sui disordini scoppiati sabato, durante gli assalti ai cantieri della Tav, non escludono che tra i partecipanti al presidio possano esserci anche antagonisti appartenenti al cosiddetto Blocco Nero, che abbiano preso parte alle violenze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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