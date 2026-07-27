Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? La fiction turca conquista la prima serata, mentre Noos – L’avventura della conoscenza si conferma tra i programmi più seguiti della domenica. Buoni risultati anche per Le Iene Presentano: Il Verdetto e Compagni di scuola. Gli ascolti tv di domenica 26 luglio 2026 premiano Canale 5, che torna al primo posto grazie alla serie turca Racconto di una notte. La fiction ottiene 1.685.000 telespettatori con il 16,3% di share, imponendosi come il programma più visto della serata e riportando Mediaset al successo dopo la parentesi dedicata ai Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di domenica 26 luglio 2026: Racconto di una notte vs Alberto Angela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Borseggiatori contro Giustizieri del Web: Questo Fenomeno ha Superato il Limite | RUVIDO 367

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ascolti TV | Domenica 26 Luglio 2026. Noos non va (12.5%), vince Racconto di una Notte (16.3%), bene Compagni di scuola (6.4%)

Leggi anche: Ascolti tv domenica 26 luglio: Noos, Racconto di una notte, Che ci faccio qui

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 19 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Racconto di una notte, Sotto il sole di Riccione; Ascolti Tv ieri (19 luglio): finale col botto per i Mondiali, Spagna-Argentina annienta anche Gerry Scotti; Ascolti tv di ieri 19 luglio: la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina stravince (67.9%); Ascolti tv 19 luglio, i Mondiali 2026 trionfano. La Ruota della Fortuna senza rivali.

#AscoltiTV | Domenica 26 Luglio 2026. Noos non va (12.5%), vince Racconto di una Notte (16.3%), bene Compagni di scuola (6.4%) Il Tour al 7.1% e Tv8 con la Formula 1 all11.5% frenano Reazione a Catena (15.9-20.2%) e The Wall (13.7-14.8%) Tutti i dati x.com

Ascolti TV di domenica 26 luglio 2026: Racconto di Una Notte e Noos - L'avventura della conoscenza i più vistiScopriamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, domenica 26 luglio 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it

Ascolti tv domenica 26 luglio: Noos, Racconto di una notte, Che ci faccio quiAscolti tv 26 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Cari veterani DM reddit