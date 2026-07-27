Le Marche registrano temperature fino a 10 gradi sopra le medie stagionali, segnando la quarta ondata di calore. Dopo temporali intensi e venti forti domenica, il cielo si è aperto già oggi, lunedì, con condizioni più stabili. Le temperature massime sono aumentate significativamente rispetto ai valori usuali di questo periodo. Nessun episodio di maltempo è segnalato in atto, e le condizioni meteo sono in miglioramento.

Passata l'ondata domenicale di temporali, con forti piogge e burrasche di vento, il quadro meteo sulle Marche si è rasserenato già oggi, lunedì 27 luglio, e almeno fino all'inizio della prossima settimana "l'espansione di un'area di alta pressione - informa l'ultimo bollettino della Protezione civile regionale - manterrà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato". Cielo sereno e mare calmo Le previsioni per i prossimi tre giorni danno cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le Marche, a parte qualche nuvola martedì nelle zone montane per debole convezione e temporanei addensamenti in mattinata lungo la costa nelle giornate di mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Arriva la quarta ondata di caloreNelle Marche temperature roventi10° sopra le medie del periodo

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