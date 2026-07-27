Sul cemento di Washington, il tennista italiano, dopo più di due mesi di assenza, scende di nuovo in campo contro l’amico. Si tratta di un match tra Lorenzo Arnaldi e Matteo Musetti, che si svolge all’inizio dell’estate americana di tennis. La partita segna il ritorno di Arnaldi dopo il lungo stop e apre la stagione sul cemento che culminerà con gli Us Open di fine agosto.

Inizia l'estate sul cemento americano a Washington, dove il carrarino tornerà in campo dopo oltre due mesi per affrontare l'amico Matteo Inizia da Washington l'estate americana del tennis sul cemento che si concluderà con gli Us Open di fine agosto. E dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio, ecco l'atteso rientro di Lorenzo Musetti in gara. Per lui subito un derby di elevata difficoltà considerando che non potrà essere nella migliore condizione. Scopriamo pronostico e quote di Arnaldi-Musetti in programma lunedì 27 luglio alle ore 18.30. Finalmente è arrivato il giorno del rientro in campo di Lorenzo Musetti, assente dall'attività agonistica dal 12 maggio scorso, quando perse a Roma contro il norvegese Ruud (6-3 6-1) per un malanno fisico che lo ha costretto poi a un lungo stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Arnaldi.

© Gazzetta.it - Arnaldi-Musetti, per Lorenzo subito un derby dopo il lungo stop: pronostico e quote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Francisco Cerundolo, Roma 10-05-2026Domenica pomeriggio, a partire dalle 15:00 circa, si disputerà il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo negli Internazionali d’Italia.

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Casper Ruud, Roma 12-05-2026Lorenzo Musetti e Casper Ruud si sfideranno alle 11:00 sul campo centrale di Roma, dando il via alla giornata di tennis.

Temi più discussi: Lorenzo Musetti - Matteo Arnaldi oggi all'ATP Washington 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; Musetti-Arnaldi al via: il tabellone di Washington; Arnaldi-Musetti: è subito derby tricolore a Washington!; Musetti-Arnaldi oggi, ATP Washington 2026: orario, tv, programma, streaming.

RIENTRO CON DERBY PER MUSETTI! Sorteggiato il tabellone principale dell'ATP 500 di Washington, torneo che segna il ritorno di Lorenzo Musetti dopo l'infortunio patito a Roma. Sarà derby con Matteo Arnaldi, l'unico altro italiano presente. Da segnala x.com

ATP/WTA Washington, il programma di oggi: in campo il derby Arnaldi-MusettiComincia il 500 della capitale statunitense con il ritorno in campo del carrarino che affronta Arnaldi. Giocano anche Bolelli/Vavassori e Cocciaretto Comincia ufficialmente la stagione sul veloce amer ... tennisitaliano.it

PRONOSTICO ARNALDI-MUSETTI QUOTEPronostico Arnaldi-Musetti quote analisi precedenti statistiche match primo turno Washington in programma lunedì 27 luglio alle ore 18.30 ... gazzetta.it