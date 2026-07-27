Ariano International Film Festival 2026 | al via la XIV edizione con Lino Banfi Vincenzo Schettini e la nuova sezione AI

Notizia in breve

L’Ariano International Film Festival 2026 si svolgerà dal 27 luglio al 2 agosto ad Ariano Irpino. La manifestazione giunge alla sua quattordicesima edizione e prevederà la partecipazione di attori e registi noti, tra cui Lino Banfi e Vincenzo Schettini. Verrà introdotta una nuova sezione denominata A.I. Per questa edizione sono previsti eventi, proiezioni e incontri legati al cinema.