Ariano International Film Festival 2026 | al via la XIV edizione con Lino Banfi Vincenzo Schettini e la nuova sezione AI
L’Ariano International Film Festival 2026 si svolgerà dal 27 luglio al 2 agosto ad Ariano Irpino. La manifestazione giunge alla sua quattordicesima edizione e prevederà la partecipazione di attori e registi noti, tra cui Lino Banfi e Vincenzo Schettini. Verrà introdotta una nuova sezione denominata A.I. Per questa edizione sono previsti eventi, proiezioni e incontri legati al cinema.
Torna ad Ariano Irpino uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’estate: dal 27 luglio al 2 agosto 2026 si terrà la XIV edizione dell’Ariano International Film Festival (AIFF). Con 65 opere finaliste provenienti da ben 19 Paesi, la manifestazione ad ingresso gratuito si conferma una vetrina fondamentale per il cinema internazionale e per la valorizzazione del territorio. Le proiezioni prenderanno il via lunedì 27 luglio presso l’Auditorium Comunale “Lina Wertmüller” e la Sala Palazzo Uffici. Accanto alle tradizionali categorie World (con lungometraggi, corti, documentari e animazione), Green e Made in Campania, la vera novità di quest’anno è l’introduzione della Sezione A. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Al via la 14ª edizione dellAriano International Film Festival
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