Arianna Errigo ha vinto la sua ventiquattresima medaglia mondiale, ottenendo l’argento nel fioretto individuale a Hong Kong. La schermitrice ha dichiarato che questa medaglia ha un peso enorme e ha sottolineato il valore aggiunto della presenza del marito nell’angolo. La atleta, proveniente dalla provincia di Monza, ha raggiunto un risultato straordinario in una competizione internazionale.

Arianna Errigo ha conquistato quest’oggi la ventiquattresima medaglia mondiale della sua carriera. Numeri davvero straordinari da parte della monzese, che oggi ha conquistato l’argento nella prova individuale di fioretto ad Hong Kong. Una stagione fenomenale quella della lombarda, che era stata seconda anche agli Europei, confermando veramente di essere ancora ai massimi livelli anche a 38 anni. Un avvicinamento ai Mondiali complicato, visto che Errigo era stata male e non si è potuta aggregare subito alla squadra in Cina: “ L’argento di oggi vale tantissimo. È qualcosa di unico, perché purtroppo sono arrivata a questo Mondiale nelle peggiori condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arianna Errigo: “Questa medaglia ha un peso enorme. Mio marito nell’angolo? Un valore aggiunto”

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