Ana Mena ha negato di avere una relazione con l’attaccante del Barcellona. La cantante e attrice ha scritto sui social che non c’è nessun flirt in corso, respingendo le voci circolate nelle ultime settimane. La smentita arriva dopo che si era diffusa la notizia di un possibile interesse tra i due, legata anche ai recenti successi del calciatore con la nazionale. La cantante ha ribadito che non ci sono rapporti di alcun tipo con il giocatore.

Nessun flirt in corso, parola della diretta interessata. La popstar e attrice spagnola Ana Mena, via social, ha deciso di respingere al mittente le voci secondo le quali starebbe frequentando l'attaccante del Barcellona Ferrán Torres, reduce dal trionfo della Spagna ai Mondiali 2026. Le indiscrezioni erano nate dopo i grandi festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali, organizzati a Madrid dopo il ritorno della squadra dagli Stati Uniti. All'evento ha preso parte anche Ana Mena, sul palco con la collega Lola Índigo, insieme alla quale ha da poco inciso il tormentone estivo Pa ti toa <3. Il presunto affiatamento tra... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ana Mena smentisce il flirt con Ferran Torres: "Ma quale relazione, per l’amor di Dio"

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