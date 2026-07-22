Durante i festeggiamenti per la vittoria mondiale della Spagna, sono state diffuse immagini che mostrano una conversazione tra una calciatrice e un compagno di squadra. La discussione ha attirato l’attenzione sui social media, specialmente dopo che si è diffusa una domanda rivolta a un altro calciatore. La scena si svolge tra i festeggiamenti e ha generato numerosi commenti online, senza ulteriori dettagli sui contenuti dello scambio.

Nelle immagini della festa per il trionfo mondiale della Spagna, i festeggiamenti che si sono tenuti a Palazzo, è saltato all’occhio un dettaglio più di ogni altro. Ed è la disinvoltura con cui la Principessa Leonor si è mossa tra i calciatori, tra strette di mano e battute scambiate a mezza voce. Nulla di ufficiale, e nemmeno troppo impostato dal protocollo: una ventenne che si diverte, in mezzo ai coetanei che hanno appena fatto la storia. E come spesso accade, sono bastati pochi secondi di video per far partire il tam tam mediatico. Perché si parla del presunto flirt tra Leonor e Pablo Gavi. Il primo momento a finire nel mirino degli obiettivi riguarda Pablo Gavi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonor, le voci di quel flirt con Pablo Gavi. E la domanda a Ferran Torres diventa virale

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