Ambesi analizza | Spiace che Sinner sia usato come strumento di propaganda politica Montreal? Ha altri obiettivi

Ambesi ha commentato che Sinner viene usato come strumento di propaganda politica, definendo questa pratica spiacevole. Ha inoltre affermato che il torneo di Montreal ha obiettivi diversi rispetto a quelli attribuiti dai critici. La sua analisi è stata rilasciata durante l’ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) ha dato le proprie chiavi di lettura rispetto ai temi d’attualità del tennis mondiale, nel corso dell’ ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Ambesi ha riflettuto sulle assenze dello spagnolo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e del serbo Novak Djokovic nel Masters 1000 di Montreal (Canada): “ Alcaraz ha i suoi problemi e questa cautela è giustificata. Djokovic si avvicina alle 40 primavere e, giustamente o meno, centellina le sue apparizioni. Sinner, a sua volta, sarà libero di giocare dove ritiene opportuno. Non esiste un obbligo vincolante per cui, se salti un torneo, vieni squalificato per un mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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