Altro che rinnovabili l’Italia va ancora a petrolio | il 71% del mix energetico è composto da fonti fossili

Nel secondo trimestre del 2026, il 71% dell’energia consumata in Italia deriva da fonti fossili, principalmente gas e petrolio. Il rapporto Polaris di Snam rivela che, tra aprile e giugno, il settore dei trasporti utilizza una quota significativa di energia fossile, anche se i dettagli specifici non vengono approfonditi. La gestione della rete nazionale di gas è al centro dell’analisi, mentre il dato sui trasporti rappresenta una novità nel rapporto.

Snam ha pubblicato il rapporto Polaris sul mix energetico italiano per il secondo trimestre del 2026, cioè per i mesi tra aprile e giugno. Buona parte del documento si concentra sul gas, essendo Snam la società che gestisce la rete nazionale, ma presenta anche un dato interessante che non viene mostrato spesso: l’energia consumata dai trasporti. I dati rivelano che il 71% dell’energia consumata in Italia deriva da fonti fossili, che siano gas o derivati del petrolio. Spesso i dati sul consumo di energia si limitano all’elettricità o includono al massimo il gas per il riscaldamento. Con i carburanti nel calcolo, la dipendenza dell’Italia dalle fonti fossili diventa evidente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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