De Bruyne potrebbe trasferirsi al Napoli, con Allegri che avrebbe un ruolo importante nel suo recupero. La trattativa sembra favorire il belga, considerato più in forma rispetto a Lukaku, che è in disaccordo con molti. La notizia arriva dall’analisi pubblicata su Repubblica, che sottolinea come Allegri possa contribuire alla rinascita del centrocampista. La situazione si sviluppa in un quadro di mercato ancora in evoluzione.

De Bruyne al Napoli con Allegri: l’analisi di Corbo su Repubblica suggerisce di puntare sul belga rigenerato piuttosto che su Lukaku, ormai “in freddo con quasi tutti”. De Bruyne e Allegri: il modello Modric per il Napoli. La strategia offensiva dei partenopei deve cambiare direzione. Vendere Lukaku e investire sul rilancio di De Bruyne attraverso le competenze di Allegri: questo il ragionamento che emerge dall’analisi pubblicata su Repubblica Napoli. L’allenatore viene descritto come un “esperto geriatra” capace di valorizzare i grandi veterani, proprio come ha fatto con Modric al Milan. De Bruyne era arrivato al Napoli per Conte, ma il cambio in panchina apre scenari diversi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Allegri può fare da geriatra per De Bruyne”. L’incredibile affondo di Repubblica

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