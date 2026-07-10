Repubblica | Napoli Lukaku convince al Mondiale | Allegri valuterà anche il futuro di De Bruyne
Romelu Lukaku, in campo con il Belgio al Mondiale, ha mostrato un rendimento che potrebbe influenzare le decisioni del Napoli. Utilizzato spesso come subentrante, ha ritrovato incisività e continuità in fase realizzativa. La sua performance potrebbe incidere sulle valutazioni di mercato e sulle strategie future della squadra italiana. Nel frattempo, l’allenatore sta considerando anche il futuro di un altro attaccante, il cui ruolo potrebbe essere rivisto a seconda di sviluppi e risultati.
Romelu Lukaku si sta prendendo la scena con il Belgio e il suo rendimento al Mondiale potrebbe influenzare anche le strategie del Napoli. L’attaccante belga, utilizzato spesso a gara in corso dal commissario tecnico Rudi Garcia, ha ritrovato incisività e continuità realizzativa, rilanciando così anche il proprio valore sul mercato. Come racconta la Repubblica Napoli, il futuro di Big Rom e di Kevin De Bruyne sarà uno dei temi principali che Massimiliano Allegri dovrà affrontare nelle prossime settimane. Lukaku ha finora realizzato tre reti contro Nuova Zelanda, Senegal e Stati Uniti, aggiungendo anche un assist in appena 200 minuti complessivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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