Romelu Lukaku, in campo con il Belgio al Mondiale, ha mostrato un rendimento che potrebbe influenzare le decisioni del Napoli. Utilizzato spesso come subentrante, ha ritrovato incisività e continuità in fase realizzativa. La sua performance potrebbe incidere sulle valutazioni di mercato e sulle strategie future della squadra italiana. Nel frattempo, l’allenatore sta considerando anche il futuro di un altro attaccante, il cui ruolo potrebbe essere rivisto a seconda di sviluppi e risultati.

Romelu Lukaku si sta prendendo la scena con il Belgio e il suo rendimento al Mondiale potrebbe influenzare anche le strategie del Napoli. L’attaccante belga, utilizzato spesso a gara in corso dal commissario tecnico Rudi Garcia, ha ritrovato incisività e continuità realizzativa, rilanciando così anche il proprio valore sul mercato. Come racconta la Repubblica Napoli, il futuro di Big Rom e di Kevin De Bruyne sarà uno dei temi principali che Massimiliano Allegri dovrà affrontare nelle prossime settimane. Lukaku ha finora realizzato tre reti contro Nuova Zelanda, Senegal e Stati Uniti, aggiungendo anche un assist in appena 200 minuti complessivi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Lukaku convince al Mondiale: Allegri valuterà anche il futuro di De Bruyne”

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