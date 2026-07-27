Allegri chiede un centrale | la priorità del mercato azzurro

Durante il ritiro di Dimaro, l’allenatore del Napoli ha evidenziato la necessità di acquistare un difensore centrale. La richiesta riguarda un elemento che possa rafforzare il reparto difensivo della squadra. La priorità sul mercato viene indicata in questa posizione, considerata fondamentale per le prossime partite. Nessun dettaglio specifico su altri ruoli o possibili candidati è stato fornito. La decisione si basa sulle osservazioni fatte durante le sessioni di allenamento.

Il ritiro di Dimaro ha offerto a Massimiliano Allegri indicazioni utili sulla rosa del Napoli. Dopo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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