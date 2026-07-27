Un castello isolato nel Derbyshire. I corridoi rischiarati solo da candele. Un re che sonnecchia nella sua stanza, mentre attorno a lui si tramano cospirazioni. è da questa immagine che Karim Aïnouz è partito per costruire L’Ultima Regina – Firebrand. Il film che stasera in tv, alle 21.15, debutta in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su Now (disponibile anche on demand e in 4K). Il regista brasiliano-algerino ha scelto di raccontare la storia di Katherine Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII, presentando il film in concorso al 76mo Festival di Cannes. A vestire i panni della coppia reale sono Alicia Vikander, già Oscar per The Danish girl, nel ruolo della regina, e Jude Law in quello di un Enrico VIII irriconoscibile, malato e ossessionato dal sospetto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alicia Vikander è Katherine Parr, la moglie sopravvissuta a Enrico VIII, che qui è Jude Law: stasera in tv "L'Ultima Regina - Firebrand"

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She Married a King Who Executed His Wives | Firebrand Explained

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