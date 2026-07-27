Alessia Pascarella avrebbe lanciato un drink a Lino Giuliano in discoteca e colpito tre ragazze | ecco cosa sta succedendo

Alessia Pascarella ha lanciato un drink a Lino Giuliano in una discoteca, colpendo anche tre ragazze presenti. La vicenda è stata resa nota recentemente e sta attirando l'attenzione. I fatti risalgono a un evento pubblico, dove si sono verificati i comportamenti descritti. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali o dettagli sulle conseguenze legali o sugli eventuali provvedimenti presi. La vicenda avviene a due anni dalla partecipazione dei due a un reality show.

A due anni dalla loro partecipazione a Temptation Island, Alessia Pascarella e Lino Giuliano continuano a far parlare di sé, ma stavolta non per questioni sentimentali. La coppia, che aveva appassionato il pubblico del reality delle tentazioni, è tornata al centro del gossip per una serie di episodi che vanno ben oltre le classiche dinamiche da rottura. L’ultimo fatto risale a poche settimane fa, quando un episodio verificatosi in una discoteca ha scatenato polemiche sui social. Tutto è iniziato con un commento apparso sotto un video TikTok di Alessia, in cui una ragazza l’ha accusata pubblicamente di aver lanciato un drink contro Lino Giuliano, colpendo involontariamente tre persone estranee alla vicenda. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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