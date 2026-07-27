Alessandra Mussolini contro Antonella Elia | Mi insultano e tu non dici niente lo sfogo dopo il video sui social

Alessandra Mussolini ha pubblicato un video sui social rivolgendosi ad Antonella Elia, accusandola di non aver preso le sue difese mentre veniva insultata durante un evento a cui partecipava. La Mussolini ha commentato che Elia non ha detto nulla mentre venivano rivolti insulti a suo carico. La polemica nasce dopo un episodio verificatosi durante l’evento, nel quale Mussolini si è sentita presa di mira verbalmente.

Alessandra Mussolini ha pubblicato un video sui social rivolto ad Antonella Elia dopo un episodio avvenuto durante un evento a cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2026 aveva partecipato. Secondo il racconto della Mussolini, durante la serata una persona del pubblico le avrebbe rivolto un insulto sessista e la Elia, presente in quel momento, non avrebbe preso le sue difese. Una situazione che ha lasciato amareggiata l’ex europarlamentare, che ha voluto spiegare pubblicamente il suo punto di vista. “Antonella io te lo devo dire. Un conto è che tra di noi ci si dica delle cose. ci sta. Un altro conto è che tu stai là, mi insultano e tu non dici niente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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ALESSANDRA MUSSOLINI CONTRO ANTONELLA ELIA.

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