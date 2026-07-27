Alberto il riscatto del bimbo Pollicino | si è laureato in Giurisprudenza Dedico questo traguardo a me e mamma
Un bambino nato nel 1994 con un peso di circa 600 grammi si è laureato in Giurisprudenza. Dopo anni di percorso, ha conseguito il titolo e ha dedicato il risultato a sé stesso e alla madre. La nascita prematura è avvenuta nel marzo di quell’anno, e il bambino ha superato le difficoltà di un inizio di vita molto fragile. La laurea è stata conseguita in data recente, segnando un traguardo personale importante.
Modena, 27 luglio 2026 – Quando è nato, il 29 marzo 1994, il suo peso superava di poco quello di un sospiro: appena 600 grammi. Un guscio di vita fragilissimo e al tempo stesso tenace, venuto alla luce a sole venticinque settimane di gestazione, sei mesi appena, quando il calendario segnava un appuntamento con la vita ancora lontano, fissato per l’11 luglio. Per quattro lunghi mesi, la casa di Alberto Pinotti è stata un’incubatrice in Neonatologia, un microcosmo di macchinari, tubicini e monitor scandito dal ritmo di un cuore microscopico che lottava con tutte le sue forze per rimanere ancorato alla vita. Oggi, a trentadue anni da quelle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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