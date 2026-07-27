Alberto il riscatto del bimbo Pollicino | si è laureato in Giurisprudenza Dedico questo traguardo a me e mamma

Notizia in breve

Un bambino nato nel 1994 con un peso di circa 600 grammi si è laureato in Giurisprudenza. Dopo anni di percorso, ha conseguito il titolo e ha dedicato il risultato a sé stesso e alla madre. La nascita prematura è avvenuta nel marzo di quell’anno, e il bambino ha superato le difficoltà di un inizio di vita molto fragile. La laurea è stata conseguita in data recente, segnando un traguardo personale importante.