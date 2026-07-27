Un bambino nato nel 1994 con un peso di soli 600 grammi ha recentemente conseguito una laurea in Giurisprudenza. La sua nascita prematura ha richiesto un lungo percorso di cure e cure intensive. Ora, dopo aver superato le difficoltà dell’infanzia, ha raggiunto il titolo accademico. La laurea è stata dedicata a chi lo ha sostenuto fin dall’inizio.

Modena, 27 luglio 2026 – Quando è nato, il 29 marzo 1994, il suo peso superava di poco quello di un sospiro: appena 600 grammi. Un guscio di vita fragilissimo e al tempo stesso tenace, venuto alla luce a sole venticinque settimane di gestazione, sei mesi appena, quando il calendario segnava un appuntamento con la vita ancora lontano, fissato per l’11 luglio. Per quattro lunghi mesi, la casa di Alberto Pinotti è stata un’incubatrice in Neonatologia, un microcosmo di macchinari, tubicini e monitor scandito dal ritmo di un cuore microscopico che lottava con tutte le sue forze per rimanere ancorato alla vita. Oggi, a trentadue anni da quelle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberto, il bimbo Pollicino si è laureato in Giurisprudenza. “Per chi ha lottato al mio fianco fin dal primo giorno”

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Alberto, il riscatto del bimbo Pollicino: si è laureato in Giurisprudenza. “Dedico questo traguardo a me e mamma”Un bambino nato nel 1994 con un peso di circa 600 grammi si è laureato in Giurisprudenza.

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