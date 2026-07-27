A Tirana si è svolta una manifestazione antigovernativa che ha coinvolto i manifestanti per il 57° giorno consecutivo. Durante l’evento, si sono verificati scontri con le forze di polizia, con tensioni tra le parti. I partecipanti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro, proposto la sostituzione del governo e richiesto riforme costituzionali e un’azione più efficace contro la corruzione. La protesta si è svolta nel centro della capitale, attirando un ampio numero di persone.

Lunedì si è svolta a Tirana, capitale dell’ Albania, una grande manifestazione antigovernativa per il 57° giorno consecutivo. I dimostranti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Edi Rama, la sostituzione temporanea del governo, una riforma costituzionale e un impegno più deciso nella lotta alla corruzione. I manifestanti si sono scontrati con gli agenti dopo che alcuni dimostranti avevano lanciato uova contro le auto della polizia. Alcuni sono stati arrestati e allontanati con la forza dal sito. Le proteste erano inizialmente nate contro un progetto di sviluppo per un resort di lusso sulla costa, in un’area naturale protetta con collegamenti con investitori statunitensi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Albania, tensione tra manifestanti e polizia durante le proteste contro il resort di Kushner

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Albania, terzo giorno di proteste contro il resort legato alla famiglia Trump

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