Turisti hanno filmato un improvviso cambiamento nel mare vicino alla costa, con onde anomale che si sono sollevate in modo repentino. Le riprese mostrano persone in preda al panico mentre cercano di mettersi in salvo. Il mare può subire trasformazioni rapide, come onde insolite, frane sottomarine e variazioni delle correnti, che avvengono senza preavviso in alcune zone del mondo.

Il mare è un ambiente in continua trasformazione, dove anche ciò che appare immobile può cambiare improvvisamente. Onde anomale, frane sottomarine, distacchi di ghiaccio e repentini mutamenti delle correnti sono fenomeni naturali che, in alcune aree del pianeta, possono verificarsi senza alcun preavviso, sorprendendo chi si trova nelle vicinanze. Tra gli eventi più spettacolari ci sono quelli che interessano le grandi masse di ghiaccio delle regioni polari. Queste gigantesche formazioni, modellate dal vento, dalle correnti e dall’innalzamento delle temperature, possono modificare il proprio equilibrio nel giro di pochi istanti, dando origine a scene tanto affascinanti quanto potenzialmente pericolose. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Aiuto, guardate là”. Choc in mare a pochi metri dalla costa, turisti terrorizzati riprendono tutto con lo smartphone

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SHOCK: VENIAMO PUNTI DA VESPE PERICOLOSISSIME E CI SENTIAMO MALE

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