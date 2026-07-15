Lo smartphone è lento? Non comprarne uno nuovo | questo trucco lo fa volare in pochi secondi

Se lo smartphone si rallenta, si può provare a liberare spazio eliminando file e app non utilizzate. Riavviare il dispositivo può migliorare le prestazioni, così come aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile. Disattivare le funzioni di localizzazione e ridurre le animazioni può contribuire a velocizzare il funzionamento. Questi interventi richiedono pochi minuti e non comportano costi aggiuntivi.

Pensateci: il vostro fedele smartphone, che fino a ieri correva leggero tra e-mail e storie su Instagram, oggi si impunta, inciampa, diventa lento. Sembra quasi che vi stia tradendo nel momento del bisogno. Ma siamo sicuri che dietro questa improvvisa pigrizia ci sia lo spettro dell’obsolescenza o di un difetto irrecuperabile? O si nasconde qualcos’altro, ben più subdolo e invisibile? Tecnologia e fatica: il mito moderno dell’usura digitale. Nella nostra quotidianità, lo smartphone non è più solo un oggetto: è una protesi. Ha spodestato l’agenda di carta, il lettore MP3, la fotocamera e perfino quella vecchia console portatile dello zaino. Gli chiediamo tutto, sempre, senza tregua. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Multi SubI Was Forced to Marry a Farmer… He Turned Out to Be Rich and Handsome

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