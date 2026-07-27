aguero fa il suo ingresso come nuova leggenda in efootball

Notizia in breve

Aguero è stato ufficialmente inserito come nuova Leggenda in eFootball. L’annuncio è stato dato durante lo streaming “eFootball CONNECT” che si è svolto nell’ambito dell’eFootball World Festival a Bangkok. La presentazione ha evidenziato i cambiamenti principali e gli aggiornamenti del videogioco, con un focus sulla nuova aggiunta di Aguero come personaggio disponibile nel titolo.