Aguero fa il suo ingresso come nuova Leggenda in eFootball
Aguero è stato ufficialmente inserito come nuova Leggenda in eFootball. L’annuncio è stato dato durante lo streaming “eFootball CONNECT” che si è svolto nell’ambito dell’eFootball World Festival a Bangkok. La presentazione ha evidenziato i cambiamenti principali e gli aggiornamenti del videogioco, con un focus sulla nuova aggiunta di Aguero come personaggio disponibile nel titolo.
Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha annunciato una serie di importanti aggiornamenti per eFootball durante lo streaming “eFootball CONNECT” tenutosi nell’ambito dell’evento eFootball World Festival a Bangkok, Thailandia. Tra i momenti più importanti: la presentazione del prolifico attaccante Sergio Agüero come nuova Leggenda, affiancato dalla Leggenda Wayne Rooney, che torna in campo con nuove abilità. Gli utenti potranno aspettarsi nuove funzionalità in-game, tra cui la modalità “Torneo personalizzato”, il team style “Overload” e nuove formazioni specifiche per attacco e difesa., Sergio Agüero debutta in eFootball nell’ambito dello speciale “Epic: Legends Assemble”, come ricompensa ottenibile durante la campagna eFootball World Festival. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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