AEW | Kenny Omega resta campione a AEW Redemption ma il finale con Will Ospreay cambia tutto

Da zonawrestling.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kenny Omega ha mantenuto il titolo di campione a AEW Redemption, evento trasmesso in pay-per-view la scorsa notte al Bell Centre di Montreal. Tuttavia, il finale dello show ha visto un colpo di scena con l’intervento di Will Ospreay, che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri della compagnia.

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Il primo pay-per-view  AEW Redemption, andato in scena la scorsa notte al Bell Centre di Montreal, si è concluso con un finale ricco di colpi di scena che potrebbe cambiare gli equilibri della compagnia. Nel main event della serata,  Kenny Omega  ha difeso con successo l’ AEW World Championship  contro  Kevin Knight, in uno degli incontri più attesi dell’evento. Dopo aver conquistato il titolo battendo MJF a  Dynamite: Beach Break, Omega si è trovato di fronte il TNT Champion, deciso a diventare campione doppio della AEW. Kevin Knight sfiora l’impresa, ma Kenny Omega resta AEW World Champion. Il match ha rispettato le aspettative, con continui ribaltamenti di fronte e numerosi near fall. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Will Kenny Omega Face MJF For The AEW World Title At Beach Break | AEW Dynamite

Video Will Kenny Omega Face MJF For The AEW World Title At Beach Break? | AEW Dynamite

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