Durante il pay-per-view AEW Redemption, tenutosi domenica 26 luglio al Bell Centre di Montreal, due incontri hanno visto Copeland e Christian battere PAC e Claudio Castagnoli. In vista del prossimo evento All In, i vincitori si preparano ad affrontare i Young Bucks. La serata ha presentato numerosi incontri con sfide per i titoli e match di rilievo, tra cui quelli di maggior spessore del cartellone.

Il primo pay-per-view della storia di AEW Redemption si è svolto domenica 26 luglio al Bell Centre di Montreal, in Québec, Canada. La compagnia ha messo in piedi una card ricca di incontri importanti, tra cui diverse sfide titolate di grande rilievo. Adam Copeland e Christian Cage hanno difeso gli AEW World Tag Team Championship contro il duo composto da PAC e Claudio Castagnoli. Un match che ha dato ai due veterani l’opportunità di confrontarsi con due degli atleti più pericolosi e fisicamente dominanti del roster. PAC e Castagnoli sfiorano il colpaccio, ma Copeland e Christian restano campioni. Gli ex Edge e Christian della WWE hanno fatto affidamento sulla loro incredibile chimica, costruita attraverso anni di collaborazione e rivalità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Copeland e Christian superano PAC e Claudio Castagnoli, ora li aspettano i Young Bucks ad All In

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