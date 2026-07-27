Le aziende stanno passando ai sistemi di comunicazione digitali, sostituendo i vecchi centralini. Da oltre 30 anni, una società italiana si occupa di integrare sistemi ICT, combinando tecnologie, persone e dati in un’unica infrastruttura. L’obiettivo è rendere le imprese più connesse, sicure e adattabili ai rapidi sviluppi tecnologici.

DA OLTRE 30 anni Comtel è attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, unendo persone, tecnologie e informazioni in un’unica infrastruttura. L’obiettivo è quello di rendere le aziende connesse, sicure e flessibili, pronte ad affrontare i cambiamenti tecnologici del futuro. La società crea soluzioni ad hoc che supportano realtà pubbliche e private, fornendo strumenti di comunicazione (quali messagistica, video e applicativi voce) che si adattano alle diverse esigenze ed ai differenti settori: dalla logistica alle infrastrutture, dall’hotellerie ai trasporti, passando per comparti strategici quali finanza e sanità. La società, quotata in Borsa, opera in Italia e di recente ha avviato un forte processo di internazionalizzazione, coprendo oggi mercati quali Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio ai vecchi centralini. La svolta digitale della voce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio Vecchi Centralini! Come Creare la Tua Cabina di Regia Digitale con GlooboBiz

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio ai vecchi call center: come l’intelligenza artificiale riscrive la comunicazione con i clienti

Svolta Pma: in Liguria arriva la fecondazione eterologa. Addio ai 'viaggi della speranza' fuori regioneIn Liguria, da ora è possibile accedere alla fecondazione eterologa presso i centri sanitari ufficialmente accreditati, conformi alle normative del...