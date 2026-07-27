È stata firmata oggi a Roma una prima tranche di 200 milioni di euro nell’ambito di un accordo tra la Bei e ACEA. I fondi serviranno per avviare il programma di investimenti 2027-2030, con l’obiettivo di modernizzare le reti idriche e gli impianti di depurazione nel Lazio. Si tratta del diciassettesimo accordo tra le due parti, per un totale di 2,6 miliardi di euro.

• Prima tranche da 200 milioni firmata oggi a Roma per avviare il programma 2027-2030 • La BEI sostiene il piano di investimenti di ACEA per migliorare reti idriche e impianti di depurazione • Si tratta del diciassettesimo accordo tra la BEI e ACEA per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 450 milioni di euro a favore di ACEA per sostenere la modernizzazione e il potenziamento delle infrastrutture idriche nella Regione Lazio. Una prima tranche del finanziamento, pari a 200 milioni di euro, viene annunciata oggi e contribuirà ad avviare il programma di investimenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Accordo BEI-ACEA: 450 milioni di euro per modernizzare le infrastrutture idriche nel Lazio

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