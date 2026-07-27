In pieno giorno, un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne in strada, colpendole con violenza davanti ai passanti. Una delle vittime è incinta. L'aggressore ha inferto numerosi fendenti, causando gravi ferite alle donne. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le vittime in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare e fermare l'autore dell'aggressione. Nessun'altra informazione è stata resa nota sulle motivazioni dell'episodio.

Momenti di terrore in pieno giorno, quando un uomo armato di coltello ha improvvisamente aggredito tre giovani donne in strada, colpendole con estrema violenza davanti ai passanti. Le urla delle vittime e il panico tra le persone presenti hanno dato il via a una concitata richiesta di soccorsi, mentre le forze dell’ordine sono intervenute in pochi minuti. L’aggressione ha provocato il ferimento di tre donne, due delle quali sono rimaste in condizioni gravissime. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, durante l’attacco il presunto responsabile avrebbe pronunciato frasi deliranti, sostenendo che “Allah mi ha mandato a uccidere delle donne”, circostanza che inizialmente aveva fatto ipotizzare anche un possibile movente estremista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Accoltellate 3 donne, follia disumana in strada: una è incinta, scena agghiacciante

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Ai DramaShe Hated Her Brother for 10 Years… Until His Memories Revealed the Truth.

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