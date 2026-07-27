Un uomo di 31 anni ha accoltellato tre donne in strada vicino a Porte de Clichy, a Parigi. Una delle vittime è incinta. L’aggressore è stato arrestato sul posto. Nessuna delle ferite è considerata mortale. La polizia ha sequestrato il coltello e avviato le indagini. La zona è stata messa sotto sorveglianza immediatamente dopo l’attacco. Le autorità non hanno ancora comunicato motivazioni o dettagli sull’episodio.

Momenti di terrore a Parigi, dove un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne nei pressi di Porte de Clichy, nel nord-ovest della capitale francese. Una delle vittime è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime, mentre il presunto aggressore è stato bloccato sul posto e arrestato dalla polizia. Secondo le prime informazioni, tra le donne colpite ci sarebbe anche una persona presumibilmente incinta. Tre donne ferite, due sono in condizioni critiche. Le vittime hanno 19, 24 e 36 anni. Due di loro sarebbero ricoverate in condizioni critiche, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi. L’aggressione è avvenuta in strada e ha provocato il panico tra i passanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Accoltella tre donne in strada: una è incinta. Arrestato un uomo di 31 anni

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