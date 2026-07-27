A Parigi, nella zona di Porte de Clichy, un uomo ha accoltellato tre donne, una delle quali incinta, provocando panico tra i passanti. L'aggressore è stato fermato dalla polizia poco dopo l'attacco. Sul luogo si sono verificati momenti di confusione e urla, con i soccorsi intervenuti immediatamente. Non sono state rese note le condizioni delle vittime o le motivazioni dell'aggressione.

Urla, panico e soccorsi in strada nel cuore della giornata. A Parigi, nella zona di Porte de Clichy, tre giovani donne sono state accoltellate da un uomo che è stato fermato dalla polizia pochi istanti dopo l’aggressione. La vicenda, secondo quanto riportato dalle prime informazioni raccolte dalle autorità francesi, ha provocato il ferimento di tre donne: due sarebbero in condizioni particolarmente gravi e una delle vittime risulterebbe incinta. Gli accertamenti sono ancora in corso per definire con esattezza dinamica e movente. Accoltellamento a Parigi: tre donne aggredite in strada. L’aggressione si è verificata nei pressi di Porte de Clichy, area situata nel nord-ovest della capitale francese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Accoltella 3 donne, una è incinta: orrore disumano, chi è l’assalitore

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