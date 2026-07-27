Abbonamenti Roma rimaste solo 2 mila tessere | 25 mila persone in Waiting List

Le iscrizioni agli abbonamenti della Roma sono in fase di conclusione, con solo 2 mila tessere ancora disponibili nella lista d’attesa. Durante questa campagna, circa 25 mila persone si sono prenotate, mostrando grande interesse da parte dei tifosi. La richiesta è aumentata anche in seguito ai risultati della stagione precedente. La campagna si sta avviando alla chiusura, mentre molte persone attendono di poter sottoscrivere un abbonamento.

Ancora una volta, spinti anche dal risultato della scorsa stagione, i tifosi della Roma stanno dimostrando tutto il proprio calore verso il club. La campagna abbonamenti “Solo la Roma” viaggia decisamente a gonfie vele, con appena 2 mila tessere rimanenti per la fase Waiting List. Questa Fase 2 inizierà quest’oggi alle 15 e sarà tecnicamente aperta fino al 29 luglio alle ore 13, data che resterà però solamente simbolica visto i pochi posti a disposizione e l’enorme richiesta. Parte la fase Waiting List. La Fase, 1 dedicata alla riconferma del proprio abbonamento, è stata sostanzialmente un boom, vista la riconferma di ben 38 mila abbonati su 40 mila posti totali a disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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