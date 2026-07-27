Firenze, 25 luglio 2026 – Il luglio di Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante, si chiude il 29 luglio alle ore 18.30 con la presentazione del libro 'Brandimarte: Una storia italiana' (Franco Cesati editore), dell'autrice Bianca Guscelli. La serata – a Villa Vittoria Cultura si accede da viale Strozzi 2 – sarà moderata da Giovanni Fittante, presidente di Villa Vittoria Cultura. Interverranno l'autrice del libro e ceo di Brandimarte Bianca Guscelli, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini, il content creator Wikipedro, lo yacht designer Luca Dini e l'attore Alessio Sardelli. Villa Vittoria Cultura è un progetto culturale che ha il patrocinio del Comune di Firenze, della Città metropolitana di Firenze e della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Villa Vittoria Cultura la presentazione del libro di Bianca Guscelli

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