A Parigi, diverse vetrate della Tour Montparnasse sono cadute a terra, portando i vigili del fuoco a mettere un perimetro di sicurezza intorno al grattacielo di 209 metri. L’incidente è avvenuto ieri, secondo quanto riportato da fonti locali. Non ci sono notizie di feriti o danni ad altre strutture. La torre, il più alto edificio della città, rimane chiusa al pubblico fino a nuove verifiche sulla stabilità.

Diverse vetrate della Tour Montparnasse, il grattacielo più alto di Parigi intra-muros (209 metri), sono precipitate a terra, tanto da indurre i vigili del fuoco a erigere un perimetro di sicurezza intorno alla torre: i fatti, riferisce Le Parisien, risalgono a ieri. Non si registrano feriti. Le finestre giù dai piani alti e le strade chiuse Inaugurata nel 1973, la Tour Montparnasse è in attesa di ottenere il via libera per una vasta campagna di ristrutturazione che stenta a partire. Ieri, scrive il giornale parigino, le lastre vetrate di diverse finestre ai piani alti sono venute giù e i pompieri sono poi intervenuti per rimuovere altre finestre a rischio crollo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - A Parigi crollano vetrate della Tour Montparnasse, eretto un perimetro di sicurezza

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