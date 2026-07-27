A Castelpoto nasce un museo a cielo aperto | arte contemporanea e comunità per rilanciare il borgo
A Castelpoto è stato inaugurato un museo a cielo aperto dedicato all’arte contemporanea, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere il rilancio del borgo. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio di trasformazione delle aree interne in luoghi di innovazione e cultura. La presentazione dei risultati ufficiali di S(t)uoni Art Residency è stata effettuata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco.
Tempo di lettura: 4 minuti Trasformare le aree interne in laboratori di innovazione e attrazione culturale: con questo obiettivo strategico l’Amministrazione Comunale di Castelpoto, guidata dal Sindaco Vito Fusco, presenta i risultati ufficiali di S(t)uoni Art Residency. L’appuntamento è per martedì 28 luglio, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Castelpoto (Piazza Garibaldi, 1), per un momento di restituzione pubblica che segna l’avvio della fruizione permanente delle opere nate all’interno del borgo. Un modello virtuoso di governance e coprogettazione Il progetto rappresenta un caso emblematico di gestione virtuosa dei fondi del PNRR – Bando Borghi (Ministero della Cultura – Unione Europea NextGenerationEU). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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