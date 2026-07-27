A Castelpoto nasce un museo a cielo aperto | arte contemporanea e comunità per rilanciare il borgo

Notizia in breve

A Castelpoto è stato inaugurato un museo a cielo aperto dedicato all’arte contemporanea, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere il rilancio del borgo. L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio di trasformazione delle aree interne in luoghi di innovazione e cultura. La presentazione dei risultati ufficiali di S(t)uoni Art Residency è stata effettuata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco.