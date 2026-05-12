Forenza il borgo lucano dove l’arte di Mario Brienza trasforma i vicoli in un museo a cielo aperto

Nel cuore dell’entroterra lucano si trova un borgo che sembra aver fermato il tempo, con i suoi vicoli che si trasformano in un vero e proprio museo a cielo aperto grazie alle opere di un artista locale. La comunità conserva tradizioni e architettura antica, mentre le strade ospitano le creazioni di un artista che ha scelto di rendere il paesaggio urbano un’esposizione di arte pubblica. La presenza di quest’opera ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati di arte.

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Forenza è uno di quei paesi dell’entroterra lucano che sembrano custodire ancora il tempo lento del Sud antico. Arroccato tra pietra, silenzi e paesaggi che guardano verso il Vulture e la valle del Bradano, conserva il fascino dei borghi medievali dove le strade strette, le scalinate e i muri raccontano storie di civiltà contadina, di emigrazione e resistenza. Un luogo appartato, quasi nascosto, che oggi grazie all’arte sta vivendo una nuova attenzione culturale e turistica. Dopo molti anni sono tornato in Basilicata, invitato da amici lucani per trascorrere un fine settimana tra memoria, paesaggi e incontri. Matera, che mancavo da tempo, mi è apparsa profondamente cambiata: rinata dentro uno sviluppo turistico internazionale forte ma, almeno in parte, ancora garbato, rispettoso della sua identità antica.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hypermaremma: Bertolo trasforma la costa in museo a cielo aperto Montescudaio diventa un museo digitale a cielo aperto con 'Borgo Racconta'Il patrimonio artistico e storico di Montescudaio diventa a portata di smartphone.