Jackson Koivun ha vinto il 3M Open 2026 all’età di 21 anni, mantenendo la leadership grazie a un ultimo giro in -5, che gli ha permesso di chiudere con un totale di -25. La gara si è giocata sul percorso del TPC Twin Cities, in Minnesota. Sul secondo gradino del podio si è piazzato Scheffler, che si è classificato alle sue spalle.

Primo titolo in carriera per Jackson Koivun che, con un giro in -5 nell’ultima giornata (-25 sul totale), è riuscito a mantenere la leadership del 3M Open, torneo organizzato sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota. Passato in testa dopo il moving day grazie ad uno score di -10 di giornata, il 21enne si è ritrovato avanti di 3 colpi a 18 buche dalla fine. Il margine, seppur poco, è bastato per portare a casa il trofeo e l’esenzione per diversi tornei a venire. Lo statunitense nativo della California è riuscito a mantenere a distanza Scottie Scheffler, che ha chiuso 2º a 3 lunghezze dal connazionale, e nomi come Matsuyama e Harman, che hanno terminato la sortita in Minnesota in T3 insieme a Phillips e McCarthy. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 3M Open 2026, Koivun vince il primo titolo a 21 anni. Altro 2º posto per Scheffler

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Scotties Coming! Jackson Koivun Wins 3M Open in His 3rd Pro Start

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