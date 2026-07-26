Ha preso il largo, dopo un -10 senza alcun bogey nel moving day, Jackson Koivun. Lo statunitense guida, infatti, a -20 sul totale a 18 buche dalla fine il 3M Open e dovrà, nella giornata di domani, difendersi dagli attacchi di Emiliano Grillo e Ben Kohles su tutti, in T2 a -17 a 3 distanze dalla leadership. “Solamente” T9 ad un round dal termine per Scottie Scheffler, che si ritrova a – 14 insieme a Brian Harman, Seamus Power e Davis Thompson dietro a Michael Kim, Billy Horschel e Denny McCarthy a -15 e Chandler Phillips e Michael Brennan a -16. L’evento, che si sta disputando al TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota, mette in palio 8,8 milioni di dollari e 500 punti FedEx ed è uno degli ultimi eventi prima del Tour Championship, atto conclusivo del PGA Tour che si terrà ad Atlanta in Georgia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 3M Open 2026, il ventunenne Koivun prende il largo. Scheffler in top 10

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