Ivan Zazzaroni ha commentato su Instagram riguardo alla situazione della nazionale di calcio. Ha detto che Maldini e Leonardo ritengono i due allenatori, Conte e Mancini, non gestibili, e che il presidente della federazione non è Malagò. Zazzaroni ha anche affermato di non credere che Maldini e Leonardo minaccino di fare un passo indietro se la federazione non sceglie Pirlo, considerata la loro terza opzione. La discussione riguarda le decisioni sulla guida tecnica della nazionale.

Ivan Zazzaroni interviene su Instagram sulla burrasca Nazionale. “Non posso credere che Maldini e Leonardo minaccino il passo indietro se Malagò non consegnerà la Nazionale a #Pirlo, la loro terza scelta. Due big come Conte e Mancini li considerano infatti “non gestibili”: ma il presidente chi è? Paolo e Leo, se si sentono sicuri di sé stessi e giustamente onorati di essere in Nazionale, dovrebbero fare un passo avanti, non indietro, nella direzione di Malagò e del calcio italiano. Comunque vada a finire questa storia, il fallimento comunicativo è stato impressionante”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Zazzaroni (@ivan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zazzaroni: “Maldini e Leonardo considerano Conte e Mancini non gestibili. Ma il presidente non è Malagò?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malagò rifà la Nazionale: Maldini dt ma solo a due condizioni, Mancini in vantaggio su ConteIl nuovo presidente della federazione punta a cambiare la guida tecnica della nazionale, con un ex giocatore o allenatore di rilievo e con esperienza...

Retroscena Italia, Roberto Mancini è furioso: il ribaltamento con Malagò e l’asse Maldini e LeonardoRoberto Mancini si è infuriato dopo il cambio di posizione di Malagò e l’accordo tra Maldini e Leonardo.

Temi più discussi: Italia, esplode il caso ct. Zazzaroni: Maldini spinto da un club! Malagò in crisi, aveva scelto...; Malagò e i dubbi su Pirlo, il presidente FIGC spiazzato da Maldini e Leonardo: Non convinto dal progetto; Zazzaroni annuncia: E' Pirlo il nuovo ct della Nazionale italiana; Pirlo ha resuscitato la critica del giornalismo sportivo italiano: è una stroncatura a reti unificate.

Ivan Zazzaroni: Non posso credere che Maldini e Leonardo minaccino il passo indietro se Malagò non sceglierà Pirlo, loro terza scelta. Considerano Conte e Mancini non gestibili, il presidente chi è? Se si sentono sicuri di sé stessi dovrebbero fare un passo x.com

Zazzaroni ne è certo: Pirlo è il nuovo ct dell’Italia. E spunta un indizio socialZazzaroni anticipa tutti sul nuovo ct dell’Italia scelto da Maldini e Leonardo e sui social spunta anche un indizio Colpo di scena in casa azzurra per la panchina della Nazionale. Dopo il rifiuto di P ... msn.com

Malagò e i dubbi su Pirlo, il presidente FIGC spiazzato da Maldini e Leonardo: Non convinto dal progettoMalagò e i dubbi su Pirlo, il presidente FIGC si aspettava un altro CT ed è rimasto spiazzato da Maldini e Leonardo. Zazzaroni: Non è convinto dal progetto. sport.virgilio.it