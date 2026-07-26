WWE SummerSlam 2026 la card completa | orario italiano e dove vederlo in tv e streaming

Il WWE SummerSlam 2026 si terrà il 1° e 2 agosto all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis. L’evento si svolgerà in due serate, con orario italiano ancora da comunicare. La trasmissione sarà disponibile in diretta in tv e streaming. La card completa degli incontri non è stata ancora resa pubblica.

Minneapolis, 26 luglio 2026 – WWE SummerSlam 2026 è ormai alle porte. L’evento si svolgerà in due serate, sabato 1° e domenica 2 agosto, all’ U.S. Bank Stadium di Minneapolis, in Minnesota. Entrambe le notti inizieranno alle 18 locali, corrispondenti alla mezzanotte italiana. La WWE ha annunciato dodici incontri. In palio ci saranno i principali titoli maschili e femminili, oltre a un Hell in a Cell Match e a diversi match non titolati. SummerSlam 2026, data e orario italiano. La prima serata inizierà nella notte tra sabato 1° e domenica 2 agosto, alle ore 00:00. La seconda serata inizierà nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto, alle ore 00:00. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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WWE Summerslam 2026 - Match Card Predictions V2

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