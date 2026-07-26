WWE | Rumor sull’addio poi il ritorno Bayley sul ring durante un WWE Live Event

Durante un evento WWE a Stockton, in California, Bayley ha partecipato a un match triple threat contro Lyra Valkyria e Sol Ruca. La partecipazione della wrestler è arrivata dopo settimane di voci che indicavano un possibile allontanamento dalla televisione, a seguito di una sconfitta contro Valkyria. In precedenza, si era ipotizzato che la sconfitta fosse un modo per rimuoverla dai programmi televisivi, ma questa presenza sul ring ha confermato il suo ritorno in attività.

Dopo le numerose speculazioni secondo cui la pesante sconfitta subita contro Lyra Valkyria fosse il modo scelto dalla WWE per allontanarla dalla televisione, Bayley è tornata a lottare nella serata di sabato, prendendo parte a un Triple Threat Match contro Lyra Valkyria e Sol Ruca durante un live event WWE a Stockton, in California. Si è trattato del suo primo incontro dopo Saturday Night’s Main Event, dove Lyra Valkyria l’aveva sconfitta nettamente prima di schiantarla contro i gradoni d’acciaio con la Nightwing. Nella successiva puntata di RAW, la campionessa aveva persino dichiarato di aver “mandato via Bayley”, una frase che aveva assunto un significato ancora più particolare dopo l’improvvisa assenza dell’ex campionessa dalla programmazione televisiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Santos Escobar WWE Exit Rumor Finally Debunked!

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