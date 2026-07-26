Vlahovic-Juve nuovo annuncio poco fa | nessun dubbio!

Da calciomercato.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nessun accordo tra Vlahovic e la Juventus, secondo un nuovo comunicato diffuso poco fa. L’attaccante serbo, che è svincolato e senza contratto, rimane senza squadra dopo la scadenza del suo contratto il 30 giugno. La situazione del giocatore continua a essere al centro delle discussioni, senza che siano stati annunciati sviluppi ufficiali sul suo futuro.

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A Torino continua a tenere banco il futuro dell’attaccante serbo che è attualmente svincolato e senza squadra.  Il suo contratto con la Juve è scaduto lo scorso 30 giugno, ma il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe riservare ancora grandissime sorprese. L’attaccante serbo continua a rifiutare il trasferimento in Turchia (Besiktas) e intanto c’è qualcuno che si augura di rivederlo ancora con la casacca bianconera. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Si tratta dell’ex calciatore della Juventus e oggi all’Al-Ittifaq, Douglas Costa, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista al quotidiano ‘Tuttosport’: “ Davanti riprenderei Vlahovic, uno che quando sta bene può fare veramente la differenza ”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Vlahovic - Juve: è finita!

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